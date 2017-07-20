Испанский клуб интересуется Смоловым

Теги депортиво ла-коруньякраснодарфедор смолов

Испанский клуб интересуется Смоловым

"Депортиво" проявляет интерес к форварду "Краснодара" Фёдору Смолову, сообщает испанская пресса.

Отмечается, что галисийцы могут попытаться купить 27-летнего футболиста этим летом. Если "Депортиво" удастся подписать россиянина, то клуб откажется от возвращения нападающего "Арсенала" Лукаса Переса.

Сам Смолов ранее признавался, что хочет попробовать свои силы в европейском топ-чемпионате.  

Не пропустите: Арустамян: "Смолов не перейдёт в "Спартак", он окажется в "Зените", если уйдёт Дзюба". | http://soccernews.ru

комментарии
Михаил

Пусть уходит и набирается опыта в топовых лигах

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Strateg

депор как раз его уровень

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