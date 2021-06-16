Испанский клуб нацелился на форварда "Спартака" Понсе

Теги спартак москваэсекиэль понсеваленсиятрансферы

Испанский клуб нацелился на форварда "Спартака" Понсе

Фото: инстаграм Эсекьеля Понсе/Автор неизвестен

"Валенсия" проявляет интерес к аргентинскому нападающему московского "Спартака" Эсекьелю Понсе, сообщает Super Deporte.

По сведениям источника, испанский клуб следит за футболистом на протяжении некоторого времени. Не исключено, что "Валенсия" попробует приобрести форварда в летнее трансферное окно. "Спартак" может согласиться на трансфер из-за перебора игроков в линии атаки.

В минувшем сезоне 24-летний Понсе провел за "Спартак" 28 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: В "Спартаке" прокомментировали слухи об уходе Жиго. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 15 июня

Главные новости дня: 15 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов