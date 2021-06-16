Испанский клуб нацелился на форварда "Спартака" Понсе
Фото: инстаграм Эсекьеля Понсе/Автор неизвестен
"Валенсия" проявляет интерес к аргентинскому нападающему московского "Спартака" Эсекьелю Понсе, сообщает Super Deporte.
По сведениям источника, испанский клуб следит за футболистом на протяжении некоторого времени. Не исключено, что "Валенсия" попробует приобрести форварда в летнее трансферное окно. "Спартак" может согласиться на трансфер из-за перебора игроков в линии атаки.
В минувшем сезоне 24-летний Понсе провел за "Спартак" 28 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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