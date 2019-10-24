Испанский клуб намерен открыть академию в России

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Испанский клуб намерен открыть академию в России
Руководитель департамента развития международного бизнеса "Вильярреала" Брендон Парамо рассказа, что клуб планирует открыть академию в России.

"Причина, по которой мы в России - мы ищем возможность открыть академию здесь. Перед нами очень успешный пример Дениса Черышева. Нам интересен российский рынок. Мы готовы к сотрудничеству с российскими академиями", - приводят слова Парамо российские СМИ.

"Вильярреал" был основан в 1923 году. Самым значительным достижением клуба является второе место в чемпионата Испании сезона-2007/08, а также выход в полуфинал Лиги Чемпионов сезона-2005/06. Также клуб трижды доходил до полуфинала Лиги Европы.

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