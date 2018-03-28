Испанский клуб намерен перехватить тренера у "Баварии" и "Арсенала"

Теги томас тухельатлетик бильбао

Испанский клуб намерен перехватить тренера у "Баварии" и "Арсенала"

"Атлетик" Бильбао проявляет интерес к Томасу Тухелю, сообщает Marca.

По сведениям издания, испанский клуб клуб предлагает немецкому специалисту возглавить команду в следующем сезоне.

Впрочем заполучить Тухеля баскам будет очень сложно, так как им также интересуются "Бавария", ПСЖ и "Арсенал".

Не пропустите: Тухель намерен возглавить "Баварию". | http://soccernews.ru

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