Испанский клуб намерен перехватить тренера у "Баварии" и "Арсенала"

"Атлетик" Бильбао проявляет интерес к Томасу Тухелю, сообщает Marca.

По сведениям издания, испанский клуб клуб предлагает немецкому специалисту возглавить команду в следующем сезоне.

Впрочем заполучить Тухеля баскам будет очень сложно, так как им также интересуются "Бавария", ПСЖ и "Арсенал".

Не пропустите: Тухель намерен возглавить "Баварию". | http://soccernews.ru