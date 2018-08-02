Испанский клуб объявил о переходе трансферной цели "Краснодара"



Бразильский защитник "Депортиво" Сидней перешел в "Бетис", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Бразильский футболист с клубом контракт до лета 2022 года.

Стоит отметить, что ранее Сидней приезжал на сбор "Краснодара" в Австрию, но не сумел договориться с российским клубом по условиям личного контракта.

28-летний Сидней выступал за "Депортиво" с 2014 года, провел за клуб 119 матчей и забил 2 гола. Ранее играл за "Интернасьонал", "Бенфику", "Бешикташ" и "Эспаньол". Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

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