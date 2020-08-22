Испанский клуб сделал конкретное предложение Кузяеву

Бывший хавбек питерского "Зенита" Далер Кузяев может в ближайшее время стать игроком "Алавеса".

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, испанский клуб предложил полузащитнику сборной России двухлетний контракт.

При этом Кузяеву придётся пойти на уменьшение оклада, но эта перспектива его не пугает. Приоритет футболиста - выступать в Европе.

Напомним, что сейчас 27-летний россиянин является свободным агентом, поэтому может достаться "Алавесу" бесплатно.

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