Испанский клуб сделал конкретное предложение Кузяеву

Теги алавесзенит санкт-петербургдалер кузяевтрансферы

Испанский клуб сделал конкретное предложение Кузяеву

Бывший хавбек питерского "Зенита" Далер Кузяев может в ближайшее время стать игроком "Алавеса".

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, испанский клуб предложил полузащитнику сборной России двухлетний контракт.

При этом Кузяеву придётся пойти на уменьшение оклада, но эта перспектива его не пугает. Приоритет футболиста - выступать в Европе.

Напомним, что сейчас 27-летний россиянин является свободным агентом, поэтому может достаться "Алавесу" бесплатно.

Не пропустите: "Бешикташ" интересуется двумя игроками сборной России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Российский голкипер Злобин покинул "Бенфику"

Российский голкипер Злобин покинул "Бенфику"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов