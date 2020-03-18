Испанский клуб сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом

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Испанский клуб сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом

Пресс-служба "Алавеса" на официальном сайте сообщила о том, что в клубе диагностированы 15 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19.

Трое заразившихся представляют футболистов основного состава, семь - тренеры. Еще пятеро заболевших составляют сотрудников клубе.

В данный момент все заразившиеся чувствуют себя. Симптомов болезни у них не обнаружено.

Напомним, что во всем мире коронавирусом заболели более 200 тысяч человек. Число умерших превысило восемь тысяч человек.

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