Испанский клуб сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом

Пресс-служба "Алавеса" на официальном сайте сообщила о том, что в клубе диагностированы 15 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19.

Трое заразившихся представляют футболистов основного состава, семь - тренеры. Еще пятеро заболевших составляют сотрудников клубе.

В данный момент все заразившиеся чувствуют себя. Симптомов болезни у них не обнаружено.

Напомним, что во всем мире коронавирусом заболели более 200 тысяч человек. Число умерших превысило восемь тысяч человек.

Не пропустите: В Европе остались только два чемпионата, которые не приостановили из-за коронавируса. | http://soccernews.ru