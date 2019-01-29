Испанский клуб уволил тренера, который обыграл "Спартак"

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Испанский клуб уволил тренера, который обыграл "Спартак"

"Вильярреал" отправил в отставку с поста главного тренера Луиса Гарсию Пласу, сообщает официальный сайт клуба.

Причиной отставки специалиста стали неудовлетворительные результаты команды.

46-летний Пласа возглавил "Вильярреал" 10 декабря, сменив на посту наставника клуба Хавьера Кальеху. В первом матче под его руководством "подводники" обыграли "Спартак" (2:0) в матче группового этапа Лиги Европы. Впрочем, в последующих восьми матчах "подводники" не одержали ни одного победы, пять раз сыграв вничью при трех поражениях.

После 21 тура "Вильярреал" находится в зоне вылета, занимая 19 место в турнирной таблице Ла Лиги.

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