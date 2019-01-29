Испанский клуб уволил тренера, который обыграл "Спартак"
"Вильярреал" отправил в отставку с поста главного тренера Луиса Гарсию Пласу, сообщает официальный сайт клуба.
Причиной отставки специалиста стали неудовлетворительные результаты команды.
46-летний Пласа возглавил "Вильярреал" 10 декабря, сменив на посту наставника клуба Хавьера Кальеху. В первом матче под его руководством "подводники" обыграли "Спартак" (2:0) в матче группового этапа Лиги Европы. Впрочем, в последующих восьми матчах "подводники" не одержали ни одного победы, пять раз сыграв вничью при трех поражениях.
После 21 тура "Вильярреал" находится в зоне вылета, занимая 19 место в турнирной таблице Ла Лиги.
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|Команда
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|О
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|21
|49
|2
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|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Бильбао
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Реал Вальядолид
|21
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Райо Вальекано
|21
|23
|18
|Сельта Виго
|21
|21
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|21
|12