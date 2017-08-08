Испанский клуб выиграл Суперкубок УЕФА в восьмой раз за последние девять лет и в 14 раз в истории

В матче за Суперкубок УЕФА "Реал" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Эта победа стала для испанских клубов четвертой подряд, восьмой за последние девять лет и 14-й в истории.

Напомним, что победителем турнира становились: "Барселона" (5 раз), "Реал" (4), "Валенсия" (2), "Атлетико" (2) и "Севилья" (1).

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