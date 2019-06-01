Испанский клуб вызвал стриптизершу в раздевалку, отмечая успешный сезон

Футболисты клуба "Эспортиу", который вышел из седьмого в шестой дивизион испанского футбола, ярко отпраздновали успех, пригласив в раздевалку стриптизершу.

Женщина танцевала для футболистов в момент, когда они пили шампанское. Однако, вскоре видео празднования попало в сеть и клубу пришлось извиниться за данный инцидент. В результате разбора полетов был уволен секретарь клуба Францеск Ромеро. По его словам, он посчитал стриптиз неплохим способом отпраздновать успех.

Также выяснилось, что при исполнении экзотических танцев в раздевалке "Эспортиу" находились матери некоторых игроков.

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