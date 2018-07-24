Испанский клуб заинтересован в защитнике сборной Украины

Теги леганесшахтер донецкэдуард соболь

Испанский клуб заинтересован в защитнике сборной УкраиныК защитнику "Шахтера" Эдуарду Соболю проявляет интерес испанский "Леганес", сообщает FootballHub.

В клубе считают, что украинец сможет заменить Диего Рико, который может перейти в дортмундскую "Боруссию". Е

23-летний футболист сборной Украины в прошлом сезоне выступал за "Славию" на правах аренды. В 28 матчах он забил один мяч при двух голевых передачах.

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