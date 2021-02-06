Испанский министр: "Я шокирован суммой контракта Месси"
Министр культуры и спорта Испании Хосе Мануэль Родригес Урибес поделился соображениями касательно зарплаты Лионеля Месси в "Барселоне".
Напомним, что звёздный аргентинец получил от "сине-гранатовых" 555 миллионов евро за четыре года.
"Я шокирован суммой контракта Месси. Это нереальные деньги. Зарплаты в футболе нужно сократить. Сейчас это ещё более заметно, учитывая кризис и тот факт, что люди переживают трудные времена. Снижение окладов будет уместно с моральной точки зрения. Хотя нужно понимать, что мы живём в капиталистическом, открытом и рыночном обществе", - приводит слова министра BeSoccer.
Контракт 33-летнего Месси с "Барсой" истекает в июне. Футболист отказывается обсуждать его продление, пока не будет избран новый президент клуба.
Не пропустите: Суарес высказался об утечке данных о зарплате Месси в "Барселоне". | http://soccernews.ru
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