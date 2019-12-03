Испанский суд возобновил уголовное дело против фонда Месси

В Испании возобновили уголовное дело против фонда нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, который подозревается в отмывании денег, мошенничестве и других экономических преступлениях.

Суд решил снова допросить осведомителя из Аргентины Федерико Реттори, который работал в фонде с 2012 по 2015 год.

Ранее Реттори безуспешно пытался привлечь к ответственности Месси, его родственников и других лиц из окружения в Аргентине.

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