Испанский телеканал предложил выбрать лучшего российского футболиста в истории Лиги Чемпионов
Испанский телеканал Movistar+ предложил выбрать лучшего российского футболиста в истории Лиги Чемпионов.
Голосующим предоставили четвёрку финалистов - Валерия Карпина, Александра Мостового, Андрея Аршавина и Дмитрия Аленичева.
ENCUESTA— #Vamos de Movistar+ (@vamos) 4 марта 2019 г.
¿Quién es el mejor jugador ruso de la 'Era Champions'?
¡A las 23h lo debatimos en #ElTercerTiempo!
На данный момент в опросе приняли участие почти 1,5 тысячи человек.
Стоит отметить, что среди номинантов победителем ЛЧ становился только Аленичев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|37
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|18
|30
|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|18
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Арсенал Тула
|18
|23
|9
|Ахмат
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|17
|18
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
|16
|16
|Енисей Красноярск
|18
|11