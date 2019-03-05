Испанский телеканал предложил выбрать лучшего российского футболиста в истории Лиги Чемпионов

Испанский телеканал Movistar+ предложил выбрать лучшего российского футболиста в истории Лиги Чемпионов.

Голосующим предоставили четвёрку финалистов - Валерия Карпина, Александра Мостового, Андрея Аршавина и Дмитрия Аленичева.

ENCUESTA



¿Quién es el mejor jugador ruso de la 'Era Champions'?



¡A las 23h lo debatimos en #ElTercerTiempo! — #Vamos de Movistar+ (@vamos) 4 марта 2019 г.

На данный момент в опросе приняли участие почти 1,5 тысячи человек.

Стоит отметить, что среди номинантов победителем ЛЧ становился только Аленичев.

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