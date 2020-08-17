Испанский топ-клуб может объявить о банкротстве

"Валенсия" близка к банкротству и не может платить зарплату игрокам, сообщает AS.

По сведениям издания, финансовый директор "летучих мышей" лично сообщила игрокам, что клуб больше не в состоянии платить им зарплату. Футболистам предложили долговые расписки, срок погашения которых наступит не раньше сентября 2021 года.

Финансовые проблемы "Валенсии" возникли из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Клуб не получил крупную сумму из-за отсутствия зрителей на стадионе.

Напомним, что за "Валенсию" выступает 29-летний российский полузащитник Денис Черышев.

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