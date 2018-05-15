Испанский тренд финалов Лиги Европы: "Атлетико" в Лионе сразится с "Марселем"

"Марсель" – "Атлетико"

Стадион: "Стад-де-Лион" (Лион, Франция)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды)

В этом году финал Лиги Европы спустя 20 лет принимает Франция. А если быть точнее – Лион и его центральный стадион. Один из участников главного матча второго по значимости еврокубка будет чувствовать себя как дома. Марсельский "Олимпик" или попросту "Марсель" добыл право выиграть европейский трофей спустя 14 лет. Мадридский "Атлетико" играл в финалах еврокубков относительно недавно – в 2012 году. Стоит отметить, что "матрасники" продолжают добрую традицию испанских клубов – из 8 финалов Лиги Европы в 5 играли и выигрывали, что важно, представители Ла Лиги. В целом же французские клубы четыре раза играли в финалах Кубка УЕФА/Лиги Европы (дважды это был "Марсель") и ни разу не побеждали.

Теперь же самое время вспомнить, как добирались команды до главного матча еврокубка. "Марсель" изначально играл в Лиге Европы. Он стартовал с квалификации, пройдя бельгийский "Остенде" и словенский "Домжале". На групповой стадии соперниками французского клуба были австрийский "Зальцбург", португальская "Витория Гимарайнш" и турецкий "Коньяспор". Набрав восемь очков, "Марсель" занял второе место в квартете и прошел в плей-офф.

На пути к финалу подопечные Руди Гарсии одолели поочередно: португальскую "Брагу", "Атлетик" из Бильбао, немецкий "РБ Лейпциг", и снова австрийский "Зальцбург". Наиболее драматичным получилось противостояние с австрийскими "быками" – после сухой домашней победы 2:0, "Марсель" едва не лишился путевки в финал, только в дополнительное время обеспечив себе необходимый результат. Стоит сказать, что в каждом победном поединке "Марсель" забивал минимум два мяча. Но при этом лишь в двух встречах сам сыграл на ноль.

Мадридский "Атлетико" начинал еврокубковый сезон в Лиге чемпионов, но в квартете с лондонским "Челси", итальянской "Ромой" и азербайджанским "Карабахом" занял лишь третье место, пропустив вперед "аристократов" и "волков" и выбыл в Лигу Европы. Во втором по значимости еврокубке "матрасники" последовательно прошли датский "Копенгаген", московский "Локомотив", лиссабонский "Спортинг" и лондонский "Арсенал". Из восьми матчей плей-офф "Атлетико" выиграл шесть и потерпел только одно поражение. Забив 17 голов, мадридский клуб пропустил всего четыре и ни разу больше одного за игру.

В последнем матче внутреннего чемпионата "Марсель" прогнозируемо дал отдохнуть ключевым игрокам, включая лидера атак – Димитри Пайе (матч с "Генгамом" завершился вничью 3:3) и трех защитников. За тур до финиша Лиги 1 "провансальцы" находятся вне зоны Лиги чемпионов, на одно очко отставая от "Лиона" (на стадионе которого и пройдет финал Лиги Европы). Лидерами атак французской команды являются Флорьян Товен, в 50-ти матчах сезона забивший 25 голов и оформивший 13 результативных передач, и упомянутый выше Димитри Пайе (30 результативных действий).

В отличие от "Марселя", в последнем матче внутреннего чемпионата мадридский клуб сыграл основным составом и выиграл у "Хетафе" со счетом 1:0. В целом же счет 1:0 является фирменным для "Атлетико": 11 побед в чемпионате и еще 3 – в Лиге Европы были одержаны привычным для "матрасников" образом. Главными действующими лицами в атаке команды Диего Симеоне в финальном матче обещают стать Диего Коста и Антуан Гризманн. После возвращения в "Атлетико" форвард сборной Испании в 21-м матче отметился 10-ю результативными действиями, француз также на высоте – 27 голов и 13 ассистов в сезоне.

В последний раз "Марсель" и "Атлетико" играли друг с другом в сезоне 2008/09. Тогда они попали в одну группу Лиги чемпионов. "Атлетико" выиграл домашний матч 2:1, а на "Велодроме" голов забито не было.

Ни травм, ни дисквалификаций нет ни у одной из команд-участниц финала. Небольшие повреждения в составе "Марселя" имеют Костас Митроглу и Роландо, у "Атлетико" – Витоло и Хосе Хименес: в решающем матче мы увидим лучших игроков обоих клубов. Несмотря на восстановление Филипе Луиса, одна потеря у "матрасников" все же есть: наблюдать за участием своей команды с трибуны французского стадиона будет их главный тренер – Диего Симеоне.

Ожидается, что французы сыграют по схеме 4-2-3-1 с Жерменом на острие атаки. Испанский же клуб наверняка не отойдет от отработанной годами до автоматизма консервативной схемы 4-4-2.

Интересные факты противостояния "Марселя" и "Атлетико":

Французские клубы не выигрывали Лигу Европы и его предшественник – Кубок УЕФА

"Атлетико" дважды выигрывал в Лиге Европы (в 2010 и 2012 годах) и является первым его победителем

В этом евросезоне "Марсель" выиграл 8 из 9 домашних матчей и всего лишь один из 9 гостевых – у "Атлетика" из Бильбао со счетом 2:1

В 8 матчах текущего розыгрыша ЛЕ "Атлетико" 6 встреч выиграл, один сыграл вничью и однажды проиграл

Команды встречались между собой на групповом этапе Лиги чемпионов 2008/09. В Мадриде выиграли "матрасники" (2:1), в Марселе была ничья (0:0)

"Атлетико" уже играл в финале еврокубка в Лионе. В 1986 году мадридцы со счетом 0:3 уступили киевскому "Динамо" в финале Кубка кубков на арене "Жерлан"

"Марсель" сыграет в финале Лиги Европы (Кубка УЕФА) спустя 14 лет

Мадридский "Атлетико" занимает 2-е место в клубном рейтинге УЕФА, "Марсель" – только 46-е

Ориентировочные составы на игру:

"Марсель": Пеле – Сакаи, Рами, Луис Густаво, Амави, Сансон, Ангисса, Товен, Пайе, Окампос, Жермен.

"Атлетико": Облак – Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль, Корреа, Гризманн, Диего Коста.

Прогноз на матч "Марсель" – "Атлетико":

"Атлетико" являлся одним из главных фаворитов турнира сразу после своего появления в нем. Свой статус "матрасники" в итоге оправдывают – до триумфа остался всего один шаг. "Марсель" с боями пробивался в финал, демонстрируя временами футбол очень высокого качества. Французский клуб знает свою слабость в обороне, поэтому наверняка будет стремиться забить, ведь о реализации моментов "матрасниками" уже давно ходят легенды.

Букмекеры отдают предпочтение мадридскому клубу. На победу "Атлетико" коэффициент колеблется в районе 1.80 баллов. Шансы "Марселя" на победу расцениваются значительно хуже (средний коэффициент – 5.10 баллов). Ничейный исход (коэффициент 3.65) специалисты считают вторым по вероятности.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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