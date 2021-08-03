Испанский защитник Пау Торрес стал игроком, который сыграл наибольшее количество минут в сезоне 2020/21

Фото: инстаграм Пау Торреса/Автор неизвестен

Защитник "Вильярреала" и сборной Испании Пау Торрес вышел в основном составе на матч против сборной Японии в полуфинале Олимпиады и отыграл все 120 минут.

Таким образом, испанец стал игроком, который сыграл наибольшее количество минут в сезоне 2020/21, а именно 5 тысяч 513 минут.

Напомним, что испанцы вырвали победу на 115 минуте матча с Японией благодаря голу Марко Асенсио и теперь встретятся в финале со сборной Бразилии.

Торрес в этом сезоне также выиграл первый трофей в истории "Вильярреала" - Лигу Европы.

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