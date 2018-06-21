Испанский журналист Агирре: "Нет никаких шансов на переход Роналду в ПСЖ"

Теги реал мадридкриштиану роналдупсж

Испанский журналист Агирре: "Нет никаких шансов на переход Роналду в ПСЖ"Известный испанский журналист Эду Агирре оценил вероятность перехода форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду в ПСЖ.

"Я не исключаю вообще ничего. Но на сегодняшний день нет никакой возможности для того, чтобы Криштиану подписал контракт с ПСЖ. В то же время я также вижу, что имеется очень мало шансов на то, что Криштиану останется в Мадриде, его отношения с клубом окончательно дали трещину", - цитирует Агирре Don Balon.

Напомним, Роналду продемонстрировал самую высокую скорость на ЧМ-2018. | soccernews.ru

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