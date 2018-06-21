Испанский журналист Агирре: "Нет никаких шансов на переход Роналду в ПСЖ"

Известный испанский журналист Эду Агирре оценил вероятность перехода форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду в ПСЖ.

" Я не исключаю вообще ничего. Но на сегодняшний день нет никакой возможности для того, чтобы Криштиану подписал контракт с ПСЖ. В то же время я также вижу, что имеется очень мало шансов на то, что Криштиану останется в Мадриде, его отношения с клубом окончательно дали трещину ", - цитирует Агирре Don Balon.

Напомним, Роналду продемонстрировал самую высокую скорость на ЧМ-2018. | soccernews.ru