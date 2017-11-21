Испанский журналист Балаге: "Нет шансов, что Роналду позволят уйти из "Реала"

Известный испанский журналист Гильем Балаге оценил вероятность ухода форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду из своего клуба.

" Криштиану Роналду сообщил Флорентино Пересу, что хочет уйти. Он все еще злится за прошлое лето, потому что он чувствует, что клуб не защищает его и недостаточно ценит. Но президент "Реала" заявил, что у него нет шансов уйти, потому что сумма отступных за него равняется одному миллиарду евро. Нет никакого шанса, что Криштиану Роналду будет разрешено уйти. Клуб также сообщил португальцу, что за последние 12 месяцев он не получал никаких предложений по нему ", - цитирует Балаге le10sport.

Напомним, Асенсио высказался о слабой результативности Роналду в Ла Лиге. | soccernews.ru