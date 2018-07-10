Испанский журналист Эду Агирре: "У Роналду нет возможности остаться, его выбор - окончательный"

Теги ювентусреал мадридкриштиану роналду

Испанский журналист Эду Агирре: "У Роналду нет возможности остаться, его выбор - окончательный"Известный испанский журналист Эду Агирре прокомментировал ситуацию с возможным переходом форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду в туринский "Ювентус".

"У него больше нет возможности вернуться. Криштиану Роналду покинет "Реал" и отправится в "Ювентус". Криштиану находится на пути к уходу из "Реала", его выбор - окончательный", - приводит слова Агирре Le 10 Sport.

Напомним, информацию об уходе Роналду из "Реала" прокомментировал Сальгадо. | soccernews.ru

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