Испанский журналист Эду Агирре: "У Роналду нет возможности остаться, его выбор - окончательный"

Известный испанский журналист Эду Агирре прокомментировал ситуацию с возможным переходом форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду в туринский "Ювентус".

"У него б ольше нет возможности вернуться. Криштиану Роналду покинет "Реал" и отправится в "Ювентус". Криштиану находится на пути к уходу из "Реала", его выбор - окончательный ", - приводит слова Агирре Le 10 Sport.

Напомним, информацию об уходе Роналду из "Реала" прокомментировал Сальгадо. | soccernews.ru