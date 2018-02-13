Испанский журналист Эдуардо Инда: "Роналду не любит играть с Иско, потому что он замедляет игру "Реала"

Теги реал мадридкриштиану роналдуиско

Испанский журналист Эдуардо Инда: "Роналду не любит играть с Иско, потому что он замедляет игру "Реала"Испанский журналист Эдуардо Инда объяснил напряжение в отношениях между ведущим бомбардиром мадридского "Реала" Криштиану Роналду и его партнером по клубу Иско.

"Мы уже много раз говорили, что Криштиану Роналду не любит играть с Иско, потому что тот сильно тормозит игру команды из-за своего стиля игры", - приводит слова работника СМИ Don Balon.

Напомним, в 2012-м году Перес поставил ультиматум Роналду. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва титанов на "Сантьяго Бернабеу": "Реал" принимает ПСЖ

Битва титанов на "Сантьяго Бернабеу": "Реал" принимает ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 23 59
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Валенсия 23 43
4 Реал Мадрид 22 42
5 Вильярреал 23 37
6 Севилья 23 36
7 Эйбар 23 35
8 Сельта Виго 23 32
9 Жирона 23 31
10 Хетафе 23 30
11 Бетис 22 30
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 23 26
15 Эспаньол 23 26
16 Алавес 23 25
17 Леванте 23 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 22 17
20 Малага 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов