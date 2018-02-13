Испанский журналист Эдуардо Инда: "Роналду не любит играть с Иско, потому что он замедляет игру "Реала"

Испанский журналист Эдуардо Инда объяснил напряжение в отношениях между ведущим бомбардиром мадридского "Реала" Криштиану Роналду и его партнером по клубу Иско.

" Мы уже много раз говорили, что Криштиану Роналду не любит играть с Иско, потому что тот сильно тормозит игру команды из-за своего стиля игры ", - приводит слова работника СМИ Don Balon.

Напомним, в 2012-м году Перес поставил ультиматум Роналду. | soccernews.ru