Испанский журналист: "Неймар - ключ к переходу Роналду в "Ювентус"

Журналист испанского издания Marca Альберто Родригес оценил шансы на переход ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду в туринский "Ювентус".

"После победы в финале Лиги Чемпионов Криштиану Роналду начал подпитывать слухи о своем возможном уходе из "Мадрида". Но единственная возможность, при которой Криштиану может отправиться в "Ювентус", состоит в том, если у "сливочных" уже есть на руках соглашение по трансферу Неймара . Флорентино Перес никогда не отдаст такого великого чемпиона, как Роналду, если у него не будет для него замены", - приводит слова Родригеса TuttoMercatoWeb.

Напомним, "Реал" не получал предложений по Роналду. | soccernews.ru