Испанский журналист: "Неймар - ключ к переходу Роналду в "Ювентус"

Теги реал мадридкриштиану роналдуювентусфлорентино переснеймар

Испанский журналист: "Неймар - ключ к переходу Роналду в "Ювентус"Журналист испанского издания Marca Альберто Родригес оценил шансы на переход ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду в туринский "Ювентус". 

"После победы в финале Лиги Чемпионов Криштиану Роналду начал подпитывать слухи о своем возможном уходе из "Мадрида". Но единственная возможность, при которой Криштиану может отправиться в "Ювентус", состоит в том, если у "сливочных" уже есть на руках соглашение по трансферу НеймараФлорентино Перес никогда не отдаст такого великого чемпиона, как Роналду, если у него не будет для него замены", - приводит слова Родригеса TuttoMercatoWeb.

Напомним,  "Реал" не получал предложений по Роналду. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов