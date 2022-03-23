Испанский журналист раскрыл тактику Флорентино Переса в отношении Мбаппе. Президент "Реала" не планировал покупать Килиана прошлым летом

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Испанский журналист раскрыл тактику Флорентино Переса в отношении Мбаппе. Президент "Реала" не планировал покупать Килиана прошлым летом

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Испанский журналист Сиро Лопес на трансляции в своем твич-канале рассказал о тактике, которую президент мадридского "Реала" Флорентино Перес применял в отношении подписания нападающего сборной Франции и ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Единственное предложение, которое делал "Мадрид" ПСЖ прошлым летом по Мбаппе - 100+50 миллионов евро. 

Весь отдел коммуникаций клуба посылал прессе ложные сигналы, что "Реал" предложил даже 220 миллионов евро. Таких предложений не было, они обманули всех. Как и меня, потому что и я получал другую информацию. Именно поэтому ПСЖ был настолько зол - они поняли, что хочет сделать Перес. 

Клуб просто показал Мбаппе, что готов пойти за ним, чтобы он точно не продлил контракт. Он не собирался подписывать Килиана в 2021 году и знал, что ПСЖ не примет лишь 100 миллионов евро в качестве гарантированной суммы. Если бы "Мадрид" действительно отдал бы 200-220 млн за Мбаппе, то сейчас не смог бы бороться за Холанда. Это была стратегия Флорентино - он хочет подписать обоих.

Перес созвал высшее руководство клуба на заседание 31 августа, чтобы показать, что он якобы работает над Мбаппе. Он приехал в Вальдебебас еще утром и просто сидел в своем кабинете. Они даже отправили Хосе Анхеля Санчеса на фиктивные переговоры в Париж, зная, что им откажут. Позиция Флорентино была в том, что нет нужды платить клубу-государству огромные деньги за молодого футболиста, если он перейдет к тебе бесплатно уже через год.

Перес понял, что никаких серьезных переговоров с ПСЖ быть не может после заявлений Аль-Хелаифи о том, что они никогда не продадут Мбаппе и он никогда не уйдет бесплатно. Флорентино не любит дилетантов, с которыми невозможно вести нормальных переговоров.

В начале лета Флорентино сказал своему брату, что если кто-то настолько сошел с ума, что не хочет отпускать игрока за 100+50 миллионов евро за год до истечения контракта - то так тому и быть. 

ПСЖ знал с 2019 года, что Килиан не собирается продлевать контракт, так как он хотел в "Реал Мадрид".

Леонардо (спортивный директор ПСЖ - прим.) был в ярости прошлым летом, потому что его дальнейшая карьера в ПСЖ зависит от будущего Мбаппе. 

Аль-Хелаифи (президент ПСЖ - прим.), скорее всего, уволит его летом".

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