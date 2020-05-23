Испанский журналист рассказал о реакции футболистов на возобновление сезона

Журналист телеканала Movistar+ Игнасио Мигелес рассказал, как футболисты отреагировали на известие о возобновлении сезона Примеры.

"Большая часть футболистов и тренеров против возобновления сезона 8 июня. Они просят дать немного больше времени для избежания повреждений. Реальной датой, вероятно, будет 12 июня", - написал журналист в своем твиттере.

После 27 туров в Примере лидирует "Барселона", опережая "Реал" на два очка.

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