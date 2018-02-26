Испанский журналист Роге: "Летом Гризманн перейдет в "Барселону" - это 100%"

Известный испанский журналист Альберт Роге раскрыл информацию по будущему форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Эта сделка уже закрыта. Хотя, очевидно, что ни одна из сторон не подтвердит эту информацию. Sport.es ранее уже проинформировал о личном соглашении, которое существует между клубом и игроком. Гризманн перейдет летом в "Барселону" - это 100%", - цитирует Роге Express.

Напомним, Гризманн забил 150-й гол в клубной карьере. | soccernews.ru