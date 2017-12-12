Испанский журналист: "Роналду близок к уходу из "Реала"

Испанский журналист Эдуардо Агирре сделал громкое заявление по будущему форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, представитель СМИ сообщил: " На сегодняшний день Криштиану все еще хочет покинуть "Реал". И в настоящее время он находится ближе к уходу, чем когда-либо ".

В нынешнем сезоне Роналду забил 14 мячей и сделал 3 результативные передачи в 19 матчах за "Реал".

Напомним, ПСЖ готовит предложение по Роналду. | soccernews.ru