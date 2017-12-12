Испанский журналист: "Роналду близок к уходу из "Реала"

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Испанский журналист: "Роналду близок к уходу из "Реала"Испанский журналист Эдуардо Агирре сделал громкое заявление по будущему форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, представитель СМИ сообщил: "На сегодняшний день Криштиану все еще хочет покинуть "Реал". И в настоящее время он находится ближе к уходу, чем когда-либо".

В нынешнем сезоне Роналду забил 14 мячей и сделал 3 результативные передачи в 19 матчах за "Реал".

Напомним, ПСЖ готовит предложение по Роналду. | soccernews.ru

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3 Атлетико Мадрид 15 33
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 15 28
6 Вильярреал 15 21
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8 Леганес 15 20
9 Жирона 15 20
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