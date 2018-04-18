Испанский журналист: "Существует реальная возможность того, что Роналду покинет "Реал" в июне"

Теги реал мадридкриштиану роналду

Испанский журналист: "Существует реальная возможность того, что Роналду покинет "Реал" в июне"Известный испанский журналист Эду Агирре прокомментировал слухи о возможном уходе португальского форварда Криштиану Роналду из мадридского "Реала".

"Существует реальная возможность того, что Криштиану покинет "Реал Мадрид" в июне. Я хотел бы сказать, что его будущее находится в безопасности, но это не так. Это не вопрос денег. Дело не в деньгах, Криштиану, хочет, чтобы его ценили здесь, чтобы он знал, что проект строится вокруг него", - цитирует Агирре Don Balon.

Напомним, Роналду близок к уходу из "Реала". | soccernews.ru

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