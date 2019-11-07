Испанский журналист: "В России "Зенит" считают командой Путина"

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Испанский журналист: "В России "Зенит" считают командой Путина"

Испанский журналист Манель Алиас в эфире программы "Els matins" рассказал о связи российских футбольных клубов с политиками и государственными деятелями.

Сначала Алиас упомянул, что во времена СССР ЦСКА был связан с Минобороны, а "Динамо" - с МВД.

Затем журналист отметил, что сейчас в России нет такого откровенного покровительства, однако уточнил, что "Зенит" в народе считают командой президента страны Владимира Путина, а "Ахмат" - главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

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