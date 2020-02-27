Испанский журналист заразился коронавирусом после выезда на матч "Аталанта" - "Валенсия"

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Испанский журналист заразился коронавирусом после выезда на матч "Аталанта" - "Валенсия"

44-летний журналист вернулся из Италии в Испанию с коронавирусом, пишет Marca.

Сообщается, что мужчина заразился после посещения футбола - он летал на гостевой матч Лиги Чемпионов между "Аталантой" и "Валенсией".

Италия стала четвёртым крупнейшим очагом коронавируса в мире - в этой стране заболели уже 453 человека.

Напомним, что "Аталанта" разгромила "Валенсию" со счётом 4:1.

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