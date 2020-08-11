Испанское издание Marca обратило внимание на угрозы Федуна снять "Спартак" с чемпионата

Теги спартак москвалеонид федун

Испанское издание Marca обратило внимание на угрозы Федуна снять "Спартак" с чемпионата

Испанское ведущее издание Marca обратило внимание на заявление владельца "Спартака" Леонида Федуна снять команду с чемпионата России.

Напомним, функционер сделал данное заявление после скандального матча 1-го тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" (2:2).

Ранее сообщалось, что после разговора с главой РФС Александром Дюковым, Федун передумал снимать "Спартак" с чемпионата.

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