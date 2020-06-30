Исполком РФС одобрил два изменения в регламент РПЛ

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Исполком РФС одобрил два изменения в регламент РПЛ

Российский футбольный союз объявил об утверждении поправок в регламент РПЛ.

Теперь командам Премьер-лиги необязательно иметь в заявке двух вратарей и 16 полевых игроков, чтобы получить допуск на матч. Это требование решили ослабить на фоне периодических вспышек коронавируса в клубах.

Кроме того, временно не будет работать пункт, предполагающий исключение команды из турнира за повторную неявку на игру.

А вот механизм переноса матчей оставили без изменений. В РФС подчеркнули, что уже существующая методика принятия решения по изменениям в календаре не требует дополнительных корректировок.

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