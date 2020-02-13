Исполком РФС одобрил реформу Кубка России

В ходе сегодняшнего заседания исполкома Российского футбольного союза была одобрена реформа Кубка страны.

Ранее проект изменений в турнире поддержали большинство клубов РПЛ.

По информации журналиста Сергея Егорова, рассматривались два варианта реформы Кубка страны. С ними можно ознакомиться по ссылке.

Принятые изменения вступят в силу уже в следующем сезоне.

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