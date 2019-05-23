Исполком РФС отложил решение по лимиту на легионеров в чемпионате России

Теги александр дюковсергей прядкинрпл

Исполком РФС отложил решение по лимиту на легионеров в чемпионате России

Исполнительный комитет Российского футбольного союза не принял решение по вопросу лимита на легионеров в РПЛ.

Члены исполкома намерены более тщательно изучить данную тему и определиться с позицией к следующему заседанию, которое, предположительно, состоится в июне.

"Решение по лимиту легионеров отложили. Учитывая, что мнения среди клубов разделились, мы приняли решение провести дополнительные консультации. В июне решение по данному вопросу должно быть принято. Решали между схемами "8+17" или оставить "6+5". На конференции (28 мая - примечание Soccernews) тема лимита подниматься не будет. 25 декабря 2017 года было принято решение реализовать стратегию. Исполком действует в рамках данного решения. Моё мнение? Я думаю, что будет схема "8+17". В этом есть логика", - сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

"В течение ближайших двух недель мы закончим консультации, затем примем окончательное решение. Для меня очень важно, чтобы было единодушие - чтобы все клубы РПЛ высказались. Сейчас обсуждается два варианта: всё остаётся как и есть и "8+17". Мнения разделились, большинство клубов склоняются ко второму варианту. Я неоднократно заявлял, что противник лимитов, при этом же мнении остаюсь, но сейчас было бы неправильно устраивать эту революцию, поэтому в ближайшие годы останемся в рамках лимита. Если говорить о форматах, то мне ближе вариант "8+17". Для меня в нём значительно больше плюсов", - поделился своим мнением глава РФС Александр Дюков.

Напомним, что сейчас в РПЛ действует лимит, согласно которому на поле не могут находиться более 6 легионеров.

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