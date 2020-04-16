Исполком УЕФА проведет новую конференцию по ситуации с коронавирусом 23 апреля

Стало известно, когда состоится новая видеоконференция УЕФА по вопросам коронавируса.

Конференция назначена на 23 апреля.

21 апреля состоится информационная сессия, в которой будут участвовать 55 ассоциаций УЕФА.

На видеоконференции будут обсуждаться вопросы развития ситуации со всеми европейскими и клубными соревнованиями.

Напомним, из-за Covid-19 были приостановлены почти все европейские турниры, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы, а Евро-2020 перенесен на 2021 год.

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