Исполнительный директор АПЛ: "Рад, что Неймара приобрел не наш клуб"

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Исполнительный директор АПЛ: "Рад, что Неймара приобрел не наш клуб"Исполнительный директор английской Премьер-Лиги Ричард Скудамор высказался о трансфере Неймара из каталонской "Барселоны" во французский ПСЖ.

"Существует точка, когда необходимо сказать "нет". Я рад, что это не клуб Премьер-Лиги потратил столько денег на одного игрока. Я думаю, что то, что произошло - это необычный набор событий. Я не вижу, чтобы подобное могло случиться в Премьер-Лиге", - приводит слова Скудамора Yahoo Sports.

Напомним, дебют Неймара за ПСЖ снова откладывается. | soccernews.ru

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