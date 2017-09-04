Исполнительный директор "Арсенала" верит в победу клуба в АПЛ

Исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис не сомневается в том, что его команда сможет побороться за чемпионство в Англии.

"Начало сезона получилось плохим, но у «Арсенала» есть все качества, позволяющие бороться за титул. Тренер и игроки знают, что выступление на "Энфилде" было недостаточно хорошим, они будут предельно сосредоточенны, чтобы исправить положение после международного перерыва", - сказал он.

По итогам трех стартовых туров "канониры" занимают 16-е место.

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