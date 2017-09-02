Исполнительный директор "Барселоны" прокомментировал ситуацию с продлением контракта Месси

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Исполнительный директор "Барселоны" прокомментировал ситуацию с продлением контракта Месси

Исполнительный директор "Барселоны" Альберт Солер прокомментировал ситуацию с продлением контракта форварда Лионеля Месси.

"Когда мы говорим "скоро", это означает "скоро". Я сейчас обращаюсь к людям, которых это беспокоит" - цитирует функционера Squawka News.

Стоит отметить, что действующий контракт 30-летнего Месси с "Барселоной" истекает летом 2018 года. В начале июля каталонский клуб объявил о договорённости с аргентинцем по поводу пролонгации соглашения до 2021 года, однако футболист так и не поставил подпись под договором.  

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