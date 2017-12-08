Исполнительный директор "Ливерпуля": "Будущее Коутиньо? У меня нет магического шара"

Исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур не исключил вероятность ухода из команды бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.

"В среду на поле был игрок, который радовался хет-трику на глазах 54 тысяч фанатов. Сейчас он на поле, но я беспокоюсь насчет нашего состава в январе. Какое будущее у Коутиньо в команде? У меня нет магического шара.

Сейчас мы создаем конкуренцию в составе. Очевидно, что Салах является лучшим трансфером сезона. Но также мы приобрели Окслейд-Чемберлена, а летом к нам присоединится Наби Кейта. "Ливерпуль" должен претендовать на участие в Лиге чемпионов каждый год. Нам клуб существует ради того, чтобы завоевывать трофеи - этого заслуживают наши болельщики", - приводит слова Мура Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 25-летний Коутиньо в январе может перейти в "Барселону" за 150 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов ПСЖ и "Реала".

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