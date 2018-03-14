Исполнительный директор "Манчестер Сити": "Готовы побороться за Месси"

Исполнительный директор английского "Манчестер Сити" Ферран Сориано высказался о возможном приобретении его клубом ведущего форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

"Его невозможно подписать. Я хорошо знаю Лео и его семью, и я знаю, что в Барселоне он находится там, где и должен быть. Мы готовы побороться без него, но это будет очень сложно, потому что он - лучший игрок в истории футбола ", - цитирует Сориано FootMercato.

Напомним, Бускетс высказался о возможном переезде Месси в АПЛ. | soccernews.ru