Исполнительный директор "Манчестер Сити": "Готовы побороться за Месси"

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Исполнительный директор "Манчестер Сити": "Готовы побороться за Месси"Исполнительный директор английского "Манчестер Сити" Ферран Сориано высказался о возможном приобретении его клубом ведущего форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

"Его невозможно подписать. Я хорошо знаю Лео и его семью, и я знаю, что в Барселоне он находится там, где и должен быть. Мы готовы побороться без него, но это будет очень сложно, потому что он - лучший игрок в истории футбола", - цитирует Сориано FootMercato.

Напомним, Бускетс высказался о возможном переезде Месси в АПЛ. | soccernews.ru

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