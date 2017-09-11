Исполнительный директор "Милана": "В этом сезоне мы планируем занять место в топ-4 команд Италии"

Исполнительный директор "Милана" Марко Фассоне назвал цели клуба на этот сезон.

"Я уверен, что Винченцо Монтелла и спортивный директор Массимо Марабелли найдут правильные объяснения поражению от "Лацио". Наши цели не меняются, в этом сезоне мы планируем занять место в топ-4 команд Италии, которое даст право на участие в Лиге Чемпионов.

Лига Европы? Мы будем играть с амбициями и с мыслью, что этот турнир важен для нас" - приводит слова Фассоне Сorrieredellosport.

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