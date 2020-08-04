Исполнительный директор "Спартака" Максим Власов покинет свой пост

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Исполнительный директор "Спартака" Максим Власов покинет свой пост
Исполнительный директор "Спартака" Максим Власов покинет свой пост в августе, сообщает РБК.

По данным издания, расстаться со специалистом было решено давно. "Спартак" решил уволить Власова из-за разного видения коммерческого развития клуба у него и руководства.

Стоит отметить, что московский клуб уже выбрал нового кандидата на данный пост. Однако, "Спартак" урежет полномочия исполнительного директора.

"Вопрос полномочий исполнительного директора "Спартака", как и возможного ухода Максима Власова, будет зависеть от концепции управления и решения Шамиля Газизова", - заявил директор департамента по связям с общественностью Антон Фетисов.

А еще: "Спартак" интересуется полузащитником "Тулузы"| http://soccernews.ru
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