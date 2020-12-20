Исполняющий обязанности президента "Барселоны" Карлес Тускетс поддержал Кумана

Карлес Тускетс, который сейчас исполняет обязанности президента "Барсы", после матча с "Валенсией" (2:2) поделился мнением о работе главного тренера Роналда Кумана.

Функционер сказал, что не может уволить Кумана. Принятие решений с долгосрочной перспективой не входят в число его полномочий.

"Считаю, что тренер вполне справляется, в его идеях есть смысл. На данный момент я его всецело поддерживаю. Судя по тем немногим встречам, что у нас были, Куман настроен вполне оптимистично", – приводит слова Тускетса As.