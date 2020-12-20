Исполняющий обязанности президента "Барселоны" Карлес Тускетс поддержал Кумана

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Исполняющий обязанности президента "Барселоны" Карлес Тускетс поддержал КуманаКарлес Тускетс, который сейчас исполняет обязанности президента "Барсы", после матча с "Валенсией" (2:2) поделился мнением о работе главного тренера Роналда Кумана.

Функционер сказал, что не может уволить Кумана. Принятие решений с долгосрочной перспективой не входят в число его полномочий. 

"Считаю, что тренер вполне справляется, в его идеях есть смысл. На данный момент я его всецело поддерживаю. Судя по тем немногим встречам, что у нас были, Куман настроен вполне оптимистично", – приводит слова Тускетса As. 

Каталонский клуб, после ничьи с "Валенсией" занимает 5-е место в таблице Ла Лиги. От идущего первым "Атлетико" отставание составляет 8 очков. При этом у мадридцев есть игра в запасе.

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