Использование VAR в чемпионате России поддержали все клубы, кроме "Урала"

Сегодня, 6 июня, состоялось общее собрание клубов российской Премьер-лиги.

В ходе заседания рассматривался вопрос внедрения в чемпионате системы VAR, которая призвана помогать арбитрам принимать правильные решения в спорных ситуациях.

Как сообщают российские СМИ, использование видеотехнологий в РПЛ поддержали 15 клубов, против выступил только екатеринбургский "Урал".

Напомним, что систему VAR в российском футболе уже опробовали во второй половине минувшего сезона. Система использовалась в матчах Кубка страны со стадии 1/2 финала и в переходных играх между командами Премьер-лиги и ФНЛ.

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