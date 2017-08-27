Испорченный праздник: "Ахмат" обыгрывает ЦСКА в день рождение московского клуба

В восьмом туре российской Премьер-лиги московский ЦСКА принимал у себя на "ВЭБ-арене" футбольный клуб "Ахмат". Стоит отметить, что у хозяев была особая мотивация на этот поединок, ведь сыграть его предстояло в день рождение клуба. Кроме того, "армейцы" решили свои задачи в квалификации Лиги Чемпионов, а потому к сегодняшнему поединку подходили в полной боеготовности. Что касается гостей, то "Ахмат" проиграл четыре предыдущих встречи в РФПЛ, а потому настроение у команды было явно не наилучшее.

ЦСКА со стартового свистка взял мяч под контроль, однако моментов у ворот соперника практически не создавал. Первый действительно опасный момент "армейцы" создали только в середине первого тайма, когда Георгий Щенников с убойной позиции попал в перекладину ворот соперника. Также опасно пробивал Александр Головин, который был самым активным игроком своей команды на поле, однако мяч после его удара прошел рядом со штангой.

"Ахмат" довольно неплохо выстраивал оборонительную линию, а в концовке тайма преуспел еще и в атаке: неудачная игра Виктора Васина привела к прострелу Магомеда Митришева на Заура Садаева, который поразил ворота хозяев. Стоит отметить, что этот гол засчитывать не следовало, ведь перед пасом Митришева мяч покинул пределы поля.

Во второй половине матча "Ахмат" мог удваивать свое преимущество, однако Игорь Акинфеев совершил классный сэйв, сохраняя для своей команды шансы на успех. ЦСКА всем составом пошел отыгрываться, оголяя раз за разом зоны, в которые гости с радостью вбегали, однако реализовать несколько перспективных контратак футболисты "Ахмата" не сумели.

До конца встречи "армейцы" не сумели создать ни одного стопроцентного момента, а потому победа гостей, пусть их гол засчитывать и не следовало, кажется вполне справедливой. Таким образом, "Ахмат" прервал свою серию неудач, испортив настроение двадцати тысячам болельщиков на трибунах, которые пришли отпраздновать день рождение футбольного клуба ЦСКА.

ЦСКА – "Ахмат" – 0:1

Голы: Садаев, 45 – 0:1;

ЦСКА: Акинфеев, Васин (Чалов, 63), Березуцкий В., Игнашевич, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Витиньо, Дзагоев (Миланов, 80).

"Ахмат": Городов, Уциев (Семенов, 81), Мохаммади, Сампайо, Анхель, Родолфо, Швец, Исмаэль, Бериша (Мбенг, 76), Митришев, Садаев (Иванов, 66).

Предупреждения: Анхель, 53, Городов, 65, Уциев, 78

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