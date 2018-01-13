Исправление ошибок: "Реал" принимает "Вильярреал" на "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" – "Вильярреал"
Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)
Начало матча: 18:15
Арбитр: Альберто Ундиано Мальенко (Памплона, Испания)
Одним из самых интересных противостояний 19 тура испанской Примеры станет матч на "Сантьяго Бернабеу", где в гости к подопечным Зидана пожалует "Вильярреал". Команды находятся на расстоянии всего четырех очков друг от друга, и если положение "желтой субмарины" выглядит вполне нормальным, то место "Реала" в турнирной таблице вызывает массу вопросов. По итогам 2 из 3 предыдущих выездов к "сливочным" "Вильярреал" пополнял очковую копилку, да и сейчас шансы на это у них определенно есть.
Множество проблем испытывает в нынешнем сезоне мадридский "Реал", причем на всех фронтах. Два последних матча чемпионата Испании завершились разгромом "сливочных" в Эль Класико – 0:3 и потерей очков с "Сельтой" – 2:2. Отставание от каталонцев составляет уже целых 16 очков, так что шансов на чемпионство у мадридцев практически не осталось. Для начала им нужно обойти "Валенсию" и "Атлетико", ведь "Реал" в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона – это просто неприемлемо. Что касается кадровых потерь подопечных Зидана, то в субботнем матче не смогут принять участие Серхио Рамос и Карим Бензема.
"Вильярреал" пока идет шестым в чемпионате, в трех последних матчах команда Кальехи набрала семь очков, что позволило ей вплотную подобраться к пятому месту, где пока располагается "Севилья". Вряд ли "желтая субмарина" сможет побороться за место в Лиге Чемпионов, а вот квалифицироваться в другой еврокубок ей вполне по силам. В середине недели "Вильярреал" вылетел из Кубка Испании, хоть и обыграл в ответном матче "Леганес" – 2:1. Не смогут выйти на поле "Бернабеу" травмированные Семеду и Сориано, а также дисквалифицированный Руис.
Интересные факты противостояния "Реала" и "Вильярреала":
"Вильярреал" не может обыграть мадридцев на их стадионе уже 16 матчей к ряду.
В 10 последних поединках между этими командами было зафиксировано 5 побед "Реала" при 1 виктории "желтой субмарины" и 4-х ничейных исходах.
В 4 предыдущих играх "Вильярреала" в Примере было забито менее 3 голов.
Ориентировочные составы на игру:
Реал: Навас, Карвахаль, Начо, Варан, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Иско, Бэйл, Роналду.
Вильярреал: Асенхо, Гаспар, Гонсалес, Бонера, Коста, Тригерос, Родри Эрнандес, Кастильехо, Форнальс, Унал, Бакка.
Прогноз на матч "Реал" – "Вильярреал ":
"Реалу" пора бы уже проснуться и, как минимум, выдать достойную победную серию. Соперник у них не самый простой – "Вильярреал" регулярно цепляется за очки на "Бернабеу". Мадридцы в нынешнем сезоне не впечатляют, однако скоро все должно наладиться, и "желтая субмарина" вполне может попасть под горячую руку команды Зидана.
Вероятность победы "Реала" букмекеры оценивают коэффициентом 1,30, ничейного исхода – 6,80, победы "Вильярреала" – 10,50
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
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|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
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|11