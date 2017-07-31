Испытание "быками": "Спартак" готовится к домашней битве с "Краснодаром"
"Спартак" – "Краснодар"
Стадион: "Открытие Арена " (Москва)
Начало матча: 19:30
Арбитр: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Программа третьего тура российской Премьер-Лиги закроется в понедельник центральным матчем в Москве, где местный любимец и действующий чемпион "Спартак" примет "Краснодар". Как бы там ни было, москвичи уже сейчас накануне важного поединка пребывают не в очень хорошем расположении духа, так как в традиционном матче днем ранее спартаковская молодежка была разгромлена кубанскими ровесниками с унизительным счетом 5:0.
Также немало критики льется на "красно-белых" за их невзрачную игру на старте сезона. Потому как в первых двух поединках чемпионата подопечные Массимо Карреры не смогли переиграть, только поднявшееся в высшую лигу "Динамо" и неуступчивую "Уфу" Сергея Семака. Требования к "Спартаку" на этот раз куда серьезнее, ибо любое телодвижение проецируется на приближающийся розыгрыш Лиги чемпионов, в котором "мясным" придется провести как минимум шесть игр.
Московской команде доведется столкнуться с коллективом, который пока идет без потерь. "Краснодар" в дебютном туре на выезде справился с "Рубином", а потом спокойно переиграл "Тосно". Правда, на руку "Спартаку" может сыграть насыщенный календарь "горожан". На прошлой неделе подопечные Игоря Шалимова провели сложнейший матч против датского "Люнгбю" в рамках квалификации Лиги Европы, а через три дня их ожидает непростой выезд на север Европы.
Что касается кадрового вопроса, то тут у обеих команд имеются проблемы. Итальянский коуч "красно-белых" по-прежнему не может рассчитывать на Романа Зобнина, травмирован Александр Самедов и под вопросом участие в матче Луиса Адриано. В стане "быков" все еще печальнее. Выбиты из строя целый ряд основных футболистов. Прежде всего, стоит упомянуть Федора Смолова, Станислава Крицюка, Торнике Окриашвили и Павла Мамаева.
Интересные факты противостояния "Спартака" и "Краснодара":
"Спартак" и "Краснодар" между собой играли 14 раз. 10 побед на счету москвичей против всего трех – у представителей Кубани.
Единственная ничья в этом противостоянии была зафиксирована в предыдущем поединке Тогда на "Краснодар Арене" команды забили по два мяча.
"Горожане" лишь однажды победили "красно-белых" в Москве. В марте 2015 краснодарцы триумфовали со счетом 3:1. Голы "Краснодара" забивали Перейра, Ари и Ахмедов, единственный мяч "Спартака" проведен усилиями Промеса.
Ориентировочные составы на игру:
Спартак: Ребров, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов, Мельгарехо, Зе Луиш
Краснодар: Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Перейра, Шишкин, Жигулев, Классон, Жоазиньо, Вандерсон
Прогноз на матч "Спартак" – "Краснодар":
Несмотря на плохой старт, все же именно "Спартак" является фаворитом в противостоянии с "Краснодаром". В пользу хозяев – сильная мотивация, родные стены и сложный календарь соперника.
Букмекеры предлагают ставить на победу москвичей, что можно понять из котировок. Коэффициент 1.8 – на выигрыш чемпиона против "жирных" 4.2 – на викторию "быков".
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|3
|9
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|3
|9
|3
|Ахмат
|3
|9
|4
|ЦСКА Москва
|3
|6
|5
|Краснодар
|2
|6
|6
|Уфа
|3
|5
|7
|Урал
|3
|5
|8
|Ростов
|3
|4
|9
|Рубин
|3
|3
|10
|Арсенал Тула
|3
|3
|11
|Анжи
|3
|3
|12
|Спартак Москва
|2
|2
|13
|Динамо Москва
|3
|1
|14
|Амкар
|3
|0
|15
|Тосно
|3
|0
|16
|СКА Хабаровск
|3
|0