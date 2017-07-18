Испытание чемпионом: "Динамо" принимает "Спартак"
"Динамо" – "Спартак"
Стадион: "Химки"
Начало матча: 19:30
Арбитр: Сергей Карасёв
Московские "Динамо" и "Спартак" завершают программу первого тура РФПЛ. Красно-белые начали сезон в прошлую пятницу матчем за Суперкубок. Команда Массимо Карреры со счётом 2:1 обыграла "Локомотив", пополнив коллекцию трофеев новым Кубком. Ранее "Спартак" никогда не выигрывал Суперкубок, неизменно проигрывая (три раза) в стартовом матче сезона ЦСКА. В приподнятом настроении игроки подходят к очередному дерби, на этот раз соперником будет вернувшееся в элитный дивизион "Динамо".
Сине-белые после вылета в ФНЛ значительно обновили состав, однако это не помешало им уверенно выиграть лигу и с первой же попытки выйти в РФПЛ. Перед этим сезоном некоторые игроки команды даже заявляли, что "Динамо" будет бороться за еврокубковые места, однако стоит заметить, что состав клуба не соответствует этой задаче, к тому же москвичи находятся под санкциями УЕФА за несоблюдение финансового фейр-плей, поэтому мечты о возвращении в еврокубки стоит отложить до лучших времен. Реальная задача "Динамо" – закрепиться в Премьер-лиге, постараться побороться за десятку. В это трансферное окно команду пополнил защитник "Штутгарта" Тони Шунич, который ранее уже играл в России за "Кубань". Также клуб взял свободных агентов Самбу Соу и Вандерсона, который ранее выступал за "Краснодар". Кроме того "Динамо" выкупило у ЦСКА Кирилла Панченко и вернуло из аренды Алексея Ионова. Усиления точечные, однако, в текущей ситуации такая политика видится правильной. "Динамо" нужно оправиться от кризиса и массовая закупка – это не лучшая идея.
Интересные факты противостояния
Команды провели между собой 53 матча. 27 побед на счету "Спартака", 10 – у "Динамо", 16 раз команды сыграли вничью.
Шесть последних очных встреч завершились победой "Спартака". "Динамо" последний раз выигрывало 25 ноября 2012 года. Сине-белые тогда отомстили "Спартаку" за домашнее поражение (0:4), обыграв его в "Лужниках" со счетом 1:5.
"Динамо" проиграло 8 из 9 последних матчей в РФПЛ. В 6 из 7 последних матчей не удалось забить.
Ориентировочные составы:
"Динамо": Шунин, Козлов, Шунич, Хольмен, Терехов, Сапета, Соу, Ионов, Панченко, Темников, Вандерсон.
"Спартак": Ребров, Петкович, Боккетти, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Самедов, Промес, Зе Луиш, Адриано.
Прогноз на матч:
"Спартак" уже начал вкатываться в сезон, команда обладает сильным составом, поэтому должна с первого тура доказывать, что победа в чемпионате – это не простое стечение обстоятельств. "Динамо" вряд ли способно отобрать очки у чемпиона, но и проиграть с большим счетом не должно. Наиболее вероятна минимальная победа красно-белых - стандарт для команды Карреры.
Букмекеры предлагают на победу "Спартака" коэффициент 1.90, на ничью – 3.75, на "Динамо" – 3.80.
Вячеслав Горбачев
Также читайте: Самедов: "Если попадется "Манчестер Юнайтед" - будет хорошо" | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Фрэйзер Кэмпбелл стал игроком "Халла"
-
Официально: Шик не перейдёт в "Ювентус"
-
Бонуччи, Баджо, Игуаин и другие шокирующие трансферы Серии А
-
Забыть о немецких кошмарах: "Бавария" и "Арсенал" сыграют товарняк в Шанхае
-
"Арсенал" может продать 8 игроков, вырученные деньги будут потрачены на Лемара
-
"Манчестер Юнайтед" готовит финальное предложение по Дайеру
-
Чичарито близок к возвращению в АПЛ
-
"Интер" претендует на Верратти
-
"Кристал Пэлас" пытается купить защитника "Арсенала"
-
ПСЖ определился с главной трансферной целью
-
Обамеянг готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в "Милан"
-
Лукас Лейва: "Я всегда буду смотреть матчи "Ливерпуля" и поддерживать его"
-
Конте подписал новый контракт с "Челси"
-
"Вест Хэм" вступил в борьбу за Бальде Кейта
-
"Локомотив" может арендовать хавбека "Зенита"
-
Харт прокомментировал свой переход в "Вест Хэм"
-
"Ницца" объявила о переходе Жалле
-
"Нью Сэйнтс" - "Риека" - 1:5, "Будучность" – "Партизан" - 0:0 (обзоры)
-
Григорьев стал игроком "Урала"
-
"Партизан" сыграл вничью с "Будучностью", но добыл путёвку в третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ЦСКА Москва
|1
|3
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|3
|Краснодар
|1
|3
|4
|Уфа
|1
|3
|5
|Ахмат
|1
|3
|6
|Локомотив Москва
|1
|3
|7
|Спартак Москва
|1
|1
|8
|Ростов
|1
|1
|9
|Динамо Москва
|1
|1
|10
|Урал
|1
|1
|11
|Рубин
|1
|0
|12
|Анжи
|1
|0
|13
|Амкар
|1
|0
|14
|Арсенал Тула
|1
|0
|15
|Тосно
|1
|0
|16
|СКА Хабаровск
|1
|0