Испытание чемпионом: "Динамо" принимает "Спартак"

"Динамо" – "Спартак"

Стадион: "Химки"

Начало матча: 19:30

Арбитр: Сергей Карасёв

Московские "Динамо" и "Спартак" завершают программу первого тура РФПЛ. Красно-белые начали сезон в прошлую пятницу матчем за Суперкубок. Команда Массимо Карреры со счётом 2:1 обыграла "Локомотив", пополнив коллекцию трофеев новым Кубком. Ранее "Спартак" никогда не выигрывал Суперкубок, неизменно проигрывая (три раза) в стартовом матче сезона ЦСКА. В приподнятом настроении игроки подходят к очередному дерби, на этот раз соперником будет вернувшееся в элитный дивизион "Динамо".

Сине-белые после вылета в ФНЛ значительно обновили состав, однако это не помешало им уверенно выиграть лигу и с первой же попытки выйти в РФПЛ. Перед этим сезоном некоторые игроки команды даже заявляли, что "Динамо" будет бороться за еврокубковые места, однако стоит заметить, что состав клуба не соответствует этой задаче, к тому же москвичи находятся под санкциями УЕФА за несоблюдение финансового фейр-плей, поэтому мечты о возвращении в еврокубки стоит отложить до лучших времен. Реальная задача "Динамо" – закрепиться в Премьер-лиге, постараться побороться за десятку. В это трансферное окно команду пополнил защитник "Штутгарта" Тони Шунич, который ранее уже играл в России за "Кубань". Также клуб взял свободных агентов Самбу Соу и Вандерсона, который ранее выступал за "Краснодар". Кроме того "Динамо" выкупило у ЦСКА Кирилла Панченко и вернуло из аренды Алексея Ионова. Усиления точечные, однако, в текущей ситуации такая политика видится правильной. "Динамо" нужно оправиться от кризиса и массовая закупка – это не лучшая идея.

Интересные факты противостояния

Команды провели между собой 53 матча. 27 побед на счету "Спартака", 10 – у "Динамо", 16 раз команды сыграли вничью.

Шесть последних очных встреч завершились победой "Спартака". "Динамо" последний раз выигрывало 25 ноября 2012 года. Сине-белые тогда отомстили "Спартаку" за домашнее поражение (0:4), обыграв его в "Лужниках" со счетом 1:5.

"Динамо" проиграло 8 из 9 последних матчей в РФПЛ. В 6 из 7 последних матчей не удалось забить.

Ориентировочные составы:

"Динамо": Шунин, Козлов, Шунич, Хольмен, Терехов, Сапета, Соу, Ионов, Панченко, Темников, Вандерсон.

"Спартак": Ребров, Петкович, Боккетти, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Самедов, Промес, Зе Луиш, Адриано.

Прогноз на матч:

"Спартак" уже начал вкатываться в сезон, команда обладает сильным составом, поэтому должна с первого тура доказывать, что победа в чемпионате – это не простое стечение обстоятельств. "Динамо" вряд ли способно отобрать очки у чемпиона, но и проиграть с большим счетом не должно. Наиболее вероятна минимальная победа красно-белых - стандарт для команды Карреры.

Букмекеры предлагают на победу "Спартака" коэффициент 1.90, на ничью – 3.75, на "Динамо" – 3.80.

Вячеслав Горбачев

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