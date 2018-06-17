Испытание чемпионом мира: Мексика в стартовом туре сразится с Германией

Германия – Мексика

Стадион: "Лужники" (Москва, Россия)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Алиреза Фагани (Иран)

В первом же матче группы F встретятся два главных кандидата на выход в 1/8 финала и по совместительству участники предыдущего Кубка Конфедераций. Сборная Германии в качестве действующего чемпиона мира сыграет с Мексикой. За всю историю отношений двух команд "трехцветные" никогда не выигрывали у немцев. А последняя их встреча, как раз на последнем Кубке Конфедераций, завершилась разгромом латиноамериканцев со счетом 4:1.

Четыре года назад в Бразилии немцы в четвертый раз в истории победили на мундиале (1954, 1974, 1990, 2014), попутно став первой европейской командой, побеждавшей на полях Южной Америки. Согласно правилу, вступившему в силу после ЧМ-2002, чемпионы обязаны проходить квалификацию на следующее первенство, но этот барьер не вызвал каких-либо трудностей у сборной Йоахима Лёва. Германия оказалась единственной командой, финишировавшей в отборочной группе со стопроцентным показателем, и за тур до финиша обеспечила себе путевку в Россию. Немцы – бессменные участники чемпионата мира с 1950 года и всегда ставят задачу выиграть на мундиале. Не будет исключением и нынешняя кампания.

Единственным аргументом, свидетельствующим не в пользу Бундестима, являются результаты их товарищеских встреч. Немцы выиграли лишь один поединок из шести после завершения отбора. Хотя и соперники у сборной Германии были соответствующие. "Манншафт" сыграла вничью с Англией – 0:0, Францией – 2:2, Испанией – 1:1, а проиграла Бразилии – 0:1 и Австрии – 1:2. Единственную победу команде Лева за этот период удалось добыть в недавней дуэли с Саудовской Аравией – 2:1. Впрочем, немцы никогда на акцентировали свое внимание на контрольных матчах.

Мексиканцы также предсказуемо выиграли отборочную группу в зоне КОНКАКАФ и приедут на свой седьмой кряду ЧМ. На них они семь раз преодолевали групповую стадию и каждый раз вылетали в 1/8 финала, а их лучшим достижением остается выход в 1/4 финала на домашних турнирах 1970 и 1986 годов.

У сборной Мексики результаты в товарищеских встречах чуточку лучше. Но и соперники у "трехцветных" были слабее. В 2018 году подопечные Хуана Карлоса Осорио обыграли Боснию – 1:0, Исландию – 3:0, Шотландию – 1:0, сыграли вничью с Уэльсом – 0:0, а проиграли Дании – 0:2 и Хорватии – 0:1.

Безоговорочным фаворитом группы F выглядит сборная Германии, которая на всех мундиалях с 1990 года занимала первое место в групповом раунде, а Мексика и Швеция должны разыграть вторую путевку в стадию плей-офф. Единственный раз на ЧМ соперники встречались в 1998 году, когда в 1/8 финала немцы добыли волевую победу (2:1).

Интересные факты противостояния сборных Германии и Мексики:

Сборная Германии никогда не проигрывала мексиканцам

В последних двух матчах немцы забивали "трехцветным" по 4 мяча

В последних 15 официальных встречах Германия выиграла 14 раз, сыграв вничью лишь с Чили – 1:1

Мексика выиграла два из пяти предыдущих поединков

В 10 матчах квалификации ЧМ-2018 немцы забили 43 гола

В последний раз команды встречались год назад на Кубке Конфедераций, тогда Германия была сильнее 4:1

Ориентировочные составы на игру:

Германия: Нойер – Киммих, Хуммельс, Боатенг, Хектор, Кроос, Хедира, Ройс, Озил, Мюллер, Вернер.

Мексика: Очоа – Сальседо, Айяла, Морено, Гальярдо, Лаюн, Эррера, Гуардадо, Эрнандес, Лосано, Хименес.

Прогноз на матч Германия – Мексика:

Сборная Германии является однозначным фаворитом поединка. Чемпион мира имеет ресурс для борьбы за наивысшие награды, и наверняка на меньшее и не рассчитывает. Укомплектована команда очень качественными футболистами – вывод из заявки Лероя Сане просто кричит о том, насколько широк выбор у Йоахима Лёва. В распоряжении Осорио также футболисты очень высокого качества, но сравнивать индивидуально каждого просто нет смысла, немцы по всем показателям будут сильнее. Мексиканцам придется очень нелегко у своих ворот, и это наверняка понимает и Осорио, готовящий команду к поединку.

Букмекеры отдают предпочтение сборной Германии, за победу которой предлагают средний коэффициент 1.47 баллов, в то же время на успех мексиканцев можно поставить с коэффициентом примерно в 7.30 – 8.00 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 4.55 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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