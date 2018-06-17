Испытание чемпионом мира: Мексика в стартовом туре сразится с Германией
Германия – Мексика
Стадион: "Лужники" (Москва, Россия)
Начало матча: 18:00
Арбитр: Алиреза Фагани (Иран)
В первом же матче группы F встретятся два главных кандидата на выход в 1/8 финала и по совместительству участники предыдущего Кубка Конфедераций. Сборная Германии в качестве действующего чемпиона мира сыграет с Мексикой. За всю историю отношений двух команд "трехцветные" никогда не выигрывали у немцев. А последняя их встреча, как раз на последнем Кубке Конфедераций, завершилась разгромом латиноамериканцев со счетом 4:1.
Четыре года назад в Бразилии немцы в четвертый раз в истории победили на мундиале (1954, 1974, 1990, 2014), попутно став первой европейской командой, побеждавшей на полях Южной Америки. Согласно правилу, вступившему в силу после ЧМ-2002, чемпионы обязаны проходить квалификацию на следующее первенство, но этот барьер не вызвал каких-либо трудностей у сборной Йоахима Лёва. Германия оказалась единственной командой, финишировавшей в отборочной группе со стопроцентным показателем, и за тур до финиша обеспечила себе путевку в Россию. Немцы – бессменные участники чемпионата мира с 1950 года и всегда ставят задачу выиграть на мундиале. Не будет исключением и нынешняя кампания.
Единственным аргументом, свидетельствующим не в пользу Бундестима, являются результаты их товарищеских встреч. Немцы выиграли лишь один поединок из шести после завершения отбора. Хотя и соперники у сборной Германии были соответствующие. "Манншафт" сыграла вничью с Англией – 0:0, Францией – 2:2, Испанией – 1:1, а проиграла Бразилии – 0:1 и Австрии – 1:2. Единственную победу команде Лева за этот период удалось добыть в недавней дуэли с Саудовской Аравией – 2:1. Впрочем, немцы никогда на акцентировали свое внимание на контрольных матчах.
Мексиканцы также предсказуемо выиграли отборочную группу в зоне КОНКАКАФ и приедут на свой седьмой кряду ЧМ. На них они семь раз преодолевали групповую стадию и каждый раз вылетали в 1/8 финала, а их лучшим достижением остается выход в 1/4 финала на домашних турнирах 1970 и 1986 годов.
У сборной Мексики результаты в товарищеских встречах чуточку лучше. Но и соперники у "трехцветных" были слабее. В 2018 году подопечные Хуана Карлоса Осорио обыграли Боснию – 1:0, Исландию – 3:0, Шотландию – 1:0, сыграли вничью с Уэльсом – 0:0, а проиграли Дании – 0:2 и Хорватии – 0:1.
Безоговорочным фаворитом группы F выглядит сборная Германии, которая на всех мундиалях с 1990 года занимала первое место в групповом раунде, а Мексика и Швеция должны разыграть вторую путевку в стадию плей-офф. Единственный раз на ЧМ соперники встречались в 1998 году, когда в 1/8 финала немцы добыли волевую победу (2:1).
Интересные факты противостояния сборных Германии и Мексики:
Сборная Германии никогда не проигрывала мексиканцам
В последних двух матчах немцы забивали "трехцветным" по 4 мяча
В последних 15 официальных встречах Германия выиграла 14 раз, сыграв вничью лишь с Чили – 1:1
Мексика выиграла два из пяти предыдущих поединков
В 10 матчах квалификации ЧМ-2018 немцы забили 43 гола
В последний раз команды встречались год назад на Кубке Конфедераций, тогда Германия была сильнее 4:1
Ориентировочные составы на игру:
Германия: Нойер – Киммих, Хуммельс, Боатенг, Хектор, Кроос, Хедира, Ройс, Озил, Мюллер, Вернер.
Мексика: Очоа – Сальседо, Айяла, Морено, Гальярдо, Лаюн, Эррера, Гуардадо, Эрнандес, Лосано, Хименес.
Прогноз на матч Германия – Мексика:
Сборная Германии является однозначным фаворитом поединка. Чемпион мира имеет ресурс для борьбы за наивысшие награды, и наверняка на меньшее и не рассчитывает. Укомплектована команда очень качественными футболистами – вывод из заявки Лероя Сане просто кричит о том, насколько широк выбор у Йоахима Лёва. В распоряжении Осорио также футболисты очень высокого качества, но сравнивать индивидуально каждого просто нет смысла, немцы по всем показателям будут сильнее. Мексиканцам придется очень нелегко у своих ворот, и это наверняка понимает и Осорио, готовящий команду к поединку.
Букмекеры отдают предпочтение сборной Германии, за победу которой предлагают средний коэффициент 1.47 баллов, в то же время на успех мексиканцев можно поставить с коэффициентом примерно в 7.30 – 8.00 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 4.55 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|1
|3
|2
|Уругвай
|1
|3
|3
|Египет
|1
|0
|4
|Саудовская Аравия
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|1
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|3
|Испания
|1
|1
|4
|Марокко
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Дания
|1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|1
|3
|2
|Аргентина
|1
|1
|3
|Исландия
|1
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|3
|Швейцария
|1
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Мексика
|1
|3
|3
|Южная Корея
|1
|0
|4
|Германия
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Панама
|0
|0
|3
|Тунис
|0
|0
|4
|Англия
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Польша
|0
|0
|2
|Сенегал
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Япония
|0
|0