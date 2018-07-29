Испытание для дебютанта: "Зенит" проверит на прочность "Енисей" в первом туре РПЛ

"Енисей" – "Зенит"

Стадион: "Геолог" (Тюмень)

Начало матча: 14:00

Главный арбитр: Владимир Москалев

Уже завтра свою борьбу в РПЛ начнут красноярский "Енисей", который впервые в истории поднялся в высший дивизион и в течении следующих 30 туров, скорее всего, будет бороться за выживание, и питерский "Зенит", от которого всегда ждут победы в чемпионате. Вывеска очень напоминает типичное противостояние Давида и Голиафа, однако нужно учитывать два важных момента. Во-первых, великаны не всегда выигрывают, особенно, когда в роли великана выступает "Зенит". Во-вторых, обе команды вступают в сезон, находясь в интереснейших ситуациях.

Начать стоит с "Зенита". Руководство клуба явно решило поэкспериментировать и впервые за многие годы пошло на не самый привычный шаг. Во-первых, у руля команды стал Сергей Семак, который долгое время работал помощником главного тренера в Питере, а теперь получил шанс порулить командой самостоятельно. На минуточку, Семак стал первым российским тренером "сине-бело-голубых" за последние 9 лет. Последний раз не иностранный менеджер руководил "зенитчиками" в 2009 году. Однако, даже тогда Анатолий Давыдов продержался у руля команды лишь 13 матчей.

Во-вторых, клуб впервые за долгое время не совершил дорогостоящих трансферов. Зато в клуб вернулись все те исполнители, которые прошлый сезон провели в арендах. Возможно, именно из-за этого никого и не купили. По-хорошему, состав укомплектован на все 120%. Среди футболистов, которые вернулись из аренды, наибольшего внимания заслуживает Артем Дзюба. После Чемпионата Мира он заметно вырос в глазах футбольной общественности, которой очень интересно, будет ли рассчитывать Семак на основного форварда сборной России.

"Енисей" является не менее интересной командой. Коллективом из Красноярска руководит небезызвестный Дмитрий Аленичев, который хоть и не смог реализовать себя в московском "Спартаке", однако известен тем, что уже вытаскивал абсолютного "ноунейма" из трясины ФНЛ в Премьер-Лигу. Речь, конечно же, о тульском "Арсенале". Ну а теперь тот же фокус удалось проделать и с "Енисеем", который до этого в высшем российском дивизионе не играл.

Дабы избежать тех проблем, которые ждали Аленичева в "Арсенале" после выхода в РФПЛ, российский тренер решил немного усилить команды бывшими игроками "Тосно" и, особенно, "Амкара" – небезызвестными клубами, которые "успешно" развалились после окончания прошлого сезона. Так что теперь у красноярского коллектива есть 7 новых исполнителей, которые имеют опыт выступлений в Премьер-Лиге. Плюс, к клубу присоединились опытные Ятченко и Дугалич из "Крыльев" и молодой вингер Энис Гавазай из албанского "Скендербеу". Хорошая компания собралась! В связи с этим совершенно непонятно, в какой формации "Енисей" сыграет сегодня, да и вообще, не станет ли проблемой для Аленичева тот факт, что, формально, в высшей лиге он будет руководить практически новым коллективом.

Интересной особенностью матча является то, что матч не будет являться домашним ни для одной из команд. Дело в том, что домашняя арена "Енисея" в Красноярске находится на реконструкции, которая завершится, по предварительным данным, в сентябре. До этого команде придется проводить свои встречи в Тюмени на стадионе с очень красивым названием "Геолог". Клубу, который только что вышел в РПЛ и сразу будет противостоять одному из фаворитов в борьбе за титул, этот факт идет явно не в плюс. Хотя, конечно, все покажет только игра.

Интересные факты перед противостоянием "Енисея" и "Зенита"

"Енисей" и "Зенит" еще никогда не встречались между собой в официальных матчах.

Питерский "Зенит" лишь раз играл с предшественником "Енисея" – красноярским "Локомотивом"/"Автомобилистом". Это случилось в 1958 году в 1/8 финала Кубка СССР. Тогда красноярская команда оказалась сильнее – 3:0.

Сергей Семак и Дмитрий Аленичев никогда не противостояли друг другу как тренеры.

Питерский "Зенит" не проиграл ни одного матча в предсезонных играх (4 победы, 1 ничья). Общий счет – 14:5.

"Енисей" выиграл лишь один матч перед началом сезона из четырех. Пострадала хорватская "Горица" – 3:2.

Перед началом сезона состав "Енисея" пополнили сразу 5 футболистов расформированного "Амкара". Формально, это почти полкоманды.

Ориентировочные составы

"Енисей": Филиппов – Ятченко, Гасанов, Гаджибеков, Кичин – Фатуллаев, Коломов, Семакин – Сердеров, Костюков, Обрадович.

"Зенит": Лунев – Смольников, Мевля, Иванович, Набиуллин – Паредес, Кузяев, Краневиттер – Ригони, Дриусси, Дзюба.

Прогноз на матч

"Зенит" и без того является фаворитом противостояния, да еще и "Енисею" предстоит играть не в своих родных стенах. Так что питерская команда, безусловно, должна взять свои первые 3 очка в этом чемпионате. Не стоит ожидать, что эта победа будет слишком уверенной. Скорее всего, получится что-то вроде того, что вчера выдали "Спартак" и "Оренбург" – вялый футбол, где все решит одна единственная ошибка.

Букмекеры отдают предпочтение "Зениту" – коэффициент на победу питерцев в 7,5 ниже, чем вероятность триумфа "Енисея" – 1,45 против 11. В случае ничьи поставленные деньги можно будет умножить в 4,2 раза.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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