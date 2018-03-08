Испытание для киевлян: "Динамо" навестит негостеприимный "Лацио"

"Лацио" – "Динамо" Киев

Стадион: "Олимпико" (Рим)

Начало матча: 23:05

Арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Единственный представитель Украины в плей-офф Лиги Европы киевское "Динамо" в первом матче 1/8 финала навестит итальянский "Лацио". Несмотря на то, что обе команды уверенно прошли групповой этап и вышли с первого места, предыдущий раунд показал, что явным фаворитом в этом противостоянии является римский клуб. Киевляне абсолютно ничего привлекательного не показали на стадии 1/16 финала и лишь благодаря выездному голу выбили из соревнования греческий АЕК. "Орлята" же после слива первого матча в Бухаресте против местного "Стяуа", в ответном поединке вынесли румын в одну калитку со счетом 5:1.

Еврокубковая история противостояния "Лацио" и "Динамо" говорит в пользу итальянцев. Команды всего дважды встречались между собой и оба раза на групповом этапе Лиги Чемпионов – 1999/2000. Тогда и в Риме, и в Киеве победили "бьянкочелести". Кстати, как раз в том сезоне в нападении "орлят" вовсю заблистал их нынешний наставник Симоне Индзаги, который только-только перебрался в столичный клуб из родной "Пьяченцы". В целом, те времена у болельщиков обеих команд ассоциируются только с хорошим – оба клуба становились чемпионами своих стран и выходили в плей-офф самого престижного европейского турнира.

Что касается кадрового вопроса, то у "Динамо" в этой связи куда больше проблем, нежели у "Лацио". Во-первых, в еврокубках не могут принимать участие приобретённые в январе Беньямин Вербич и Руслан Ротань, которые уже были заявлены в Лиге Европы за другие команды. Кроме того, по-прежнему травмирован капитан киевлян Сергей Сидорчук и основной нападающий Дьемерси Мбокани. Тренерский штаб римлян не может рассчитывать только на одного игрока – защитника Мартина Касереса.

Интересные факты противостояния "Лацио" и "Динамо":

В своих последних пяти кампаниях в Кубке УЕФА/Лиге Европы "Лацио" неизменно выходил в плей-офф. В последних 10 еврокубковых домашних матчах "бело-голубые" одержали восемь побед.

"Лацио" выиграл все пять домашних матчей против украинских клубов с разницей мячей 16:3. Общая статистика "бьянкочелести" против украинцев: восемь побед, одна ничья и одно поражения.

"Динамо" выиграло всего два из 22 матчей с представителями Италии. Оба поражения киевляне нанесли принципиальным конкурентам "Лацио" из "Ромы" на групповом этапе ЛЧ-2004/05.

Ориентировочные составы на игру:

Лацио: Стракоша, Баштуш, Фелипе, Уоллас, Баста, Мурджа, Лейва, Ж. Лукаку, Андерсон, Луис Альберто, Иммобиле

Динамо: Бойко, Кендзера, Хачериди, Кадар, Морозюк, Шепелев, Бкяльский, Гармаш, Гонсалес, Цыганков, Мораес

Прогноз на матч "Лацио" – "Динамо":

Без сомнений, "Лацио" – явный фаворит в этом двухматчевом противостоянии, а уж тем более, в первой игре на родном стадионе. Букмекеры просто отказываются верить в победу "Динамо", о чем красноречиво свидетельствует коэффициент 8.3. В то время как выигрыш римлян в среднем оценивается скромными 1.4.

Богдан Архипенко

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